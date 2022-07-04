Воды по указанным адресам не будет сутки Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Более 20 улиц Симферополя на сутки останутся без воды 7 июля, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

В связи с работами по улице Киевская, 73 с 00.01 до 22.00 будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Киевская (от Куйбышевского кольца до улицы Коцюбинского), улица Блюхера, улица Скрипниченко, улица Стахановцев, улица Шмидта, переулок Шмидта, улица Крупской, переулок Гравийный, улица Бетховена, улица Чайковского.

Также воды с 00.01 до 22.00 не будет по таким адресам: переулок Юный, улица Битакская, улица Комсомольская, улица Снайперов, улица Федько, переулок Клинический, переулок Ялтинский, улица Фрунзе, улица Тургенева, улица Ленинградская, улица Мокроусова, улица Гаспринского, улица Суходольная, улица Фурманова, улица М. Залки, а также прилегающие улицы и переулки.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 4 июля частично отключат свет на 13 улицах и 2 переулках. Крымские энергетики ремонтируют электросети. Неудобства придется потерпеть до 17.00.

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