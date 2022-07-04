Турист из Краснодара обокрал спящего на скамейке симферопольца на 25 тысяч рублей

Фото: МВД по РК

В Крыму уснувшего на лавочке 27-летнего местного жителя обокрали более чем на 25 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Изрядно выпившего молодого человека сморил сон, и он отключился на одной из городских скамеек. При нем были два телефона стоимостью 10 и 15 тысяч рублей, а также банковская карта, которые решил прикарманить проходящий мимо 38-летний уроженец Краснодарского края.

- Похищенное имущество задержанный продал неизвестному на одной из улиц города, а банковскую карту, предварительно сняв с нее деньги, выбросил. Все вырученные денежные средства потратил на собственные нужды, - сообщили в пресс-службе МВД.

На мужчину завели уголовное дело по двум статьям, теперь ему грозит от пяти до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мошенники похитили у симферопольца квартиру за два миллиона рублей. Хозяину пришлось возвращать жилье через суд.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50