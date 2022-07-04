В Крыму зацвели кактусы одной из крупнейших оранжерей Европы

Фото: nikitasad.ru

В одной из крупнейших оранжерей России и Европы, которая располагается в Крыму, зацвели изысканные виды вечнозеленых растений - кактусы. Об этом сообщили в пресс-службе Мининформа РК.

Кактусовая оранжерея находится в популярном Никитском ботаническом саду. Радовать посетителей необычным цветением растения будут все лето.

- Кактусовая оранжерея - одна из крупнейших коллекций суккулентных растений России и Европы. Первые виды этих растений здесь начали высаживать почти 200 лет назад. Сегодня здесь растет около 1100 видов самых разных форм и размеров, - говорится в сообщении.

Оранжерея кактусов в Никитском ботсаду открылась 26 лет назад. На территории всей страны больше нет подобной экспозиции, где бы на открытом участке грунта были представлены все суккуленты - круглый год кактусы растут под открытым небом.

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