Набережную Салгира в Симферополе после потопа восстановят за две недели

Фото: МБУК "Парки столицы"

Пострадавшую от потопа набережную Салгира в Симферополе намерены привести в порядок за две недели. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на директора МБУ «Город» Антона Гумена.

Уточняется, что сотрудники предприятия должны будут восстановить плиточное покрытие, гранитные парапеты и провести отсыпку пешеходных дорожек.

- Специалисты МБУ «Горсвет» уже выполнили ремонтные работы по восстановлению сетей наружного освещения, - говорится в сообщении.

Напомним, обильные дожди обрушились на Симферополь и прилегающие села 26-27 июня. В результате из переполненного Симферопольского водохранилища начали сбрасывать воду в реку Салгир, что привело к подтоплению набережной. Июньский потоп в Крыму был признан ЧС регионального масштаба.

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