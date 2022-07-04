Крым теряет уникальные археологические памятники из-за черных копателей

Стены цитадели на мысе Тешкли-Бурун в Крыму. Фото: открытаяархеология.рф

Крым теряет уникальные археологические памятники из-за свободно ведущих свою деятельность черных копателей, в то время как профессиональные археологи подолгу не могут дождаться финансирования своих работ.

- Все завязывается на том, что надо где-то еще добывать деньги. Потому что людей надо кормить в экспедиции, надо покупать оборудование, палатки, лопаты ломаются - все это надо восполнять. Техника... Бытовые условия диктуют свои необходимости таких затрат, - сообщил археолог, научный сотрудник НИЦ истории и археологии Крыма КФУ имени В.И. Вернадского Сергей Мульд в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, позволить себе проводить полномасштабные археологические исследования сегодня могут лишь крупные научные учреждения страны, музеи и строительные компании. Однако львиная доля профессионалов, специализирующихся в данной области, лишены этой возможности. Между тем Крым - настоящий Клондайк для археолога, территория, насыщенная невероятным количеством памятников, коих насчитывается сотни, если не тысячи. По убеждению специалиста, на территории полуострова можно было бы создать полноценную базу, которая бы готовила ценные кадры и развивала всю российскую археологию.

- Стройной, четкой системы не только в Крыму - в стране не существует. Нет даже вуза археологического. Представить масштабы страны, огромное количество строек и памятников, которые существуют, - почему не существует до сих пор вуза, который готовит кадры, - для меня это загадка, - заключил Мульд.

Ранее сообщалось, что под Симферополем нашли усыпальницу семьи знатного скифа IV века до нашей эры. Экспертам предстоит установить пол, возраст и степень родства семи погребенных людей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50