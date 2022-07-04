Запас водохранилищ Крыма после ливней увеличился почти на три млн кубометров

Почти на 3 млн кубометров увеличился запас воды в водохранилищах Крыма после ливней Фото: Виталий ПАРУБОВ

После сильных дождей, прошедших в Крыму 26-27 июня, запасы местных водохранилищ увеличились почти на три миллиона кубометров.

- Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к 1 июля 2022 года составил 213,20 млн кубометров что на 2,97 млн кубометров больше, чем месяц назад, - приводит «Крым 24» сообщение регионального гидрометцентра.

Приток воды в крымские водохранилища в минувшем месяце значительно увеличился: в Белогорское - 10,360 миллиона кубометров, Симферопольское - 12,173 миллиона кубометров, Счастливое - 1,140 миллиона кубометров, Чернореченское - 1,528 миллиона кубометров.

Напомним, во время июньских ливней, чтобы не допустить достижения критических отметок, властям пришлось увеличить сброс воды из Симферопольского водохранилища в Салгир. Это спровоцировало выход реки из берегов, в результате прилегающие к водной артерии территории оказались подтопленными. Восстановить после потопа набережную Салгира намерены в течение двух недель. В порядок планируют привести плиточное покрытие и гранитные парапеты.

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