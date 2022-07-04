В Керчи накажут чиновников, опубликовавших личные данные украинских беженцев

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В Керчи накажут чиновников, выложивших в открытый доступ личные данные беженцев, прибывших с территории ЛДНР и Украины. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

- По факту публикации на сайте госзакупок администрацией г. Керчи данных беженцев из Украины и ЛДНР проводится служебная проверка. Все виновные будут определены и наказаны, - сообщил Крючков.

Напомним, чтобы обеспечить жильем и питанием беженцев, власти заключили три контракта на пять миллионов рублей. Вся информация, как и следовало, была опубликована на сайте госзакупок, а вместе с ней и даты проживания, стоимость услуг и иная личная информация прибывших граждан.

Ранее КП-Крым писала, что водительские удостоверения украинцам и жителям республик Донбасса в Крыму заменят без экзаменов. Упрощенный порядок будет действовать до 1 марта 2023 года.

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