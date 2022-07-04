В Крыму за два дня задержали 14 преступников, нашли 11 пропавших и опознали труп

Фото: пресс-служба МВД по РК

Крымские сотрудники МВД за два дня задержали 14 преступников, нашли 11 пропавших без вести и опознали один труп в рамках второго этапа оперативно-профилактического мероприятия «Розыск».

- Во время операции на улицах Республики Крым было увеличено количество нарядов полиции для предупреждения административных правонарушений и преступлений, - приводит КИА сообщение пресс-службы МВД по Республике Крым.

Ранее сообщалось, что турист из Краснодара обокрал спящего на скамейке пьяного симферопольца на 25 тысяч рублей. Злоумышленник прикарманил два телефона и банковскую карту. Телефоны крымский гость успел продать, а все средства потратить. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

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