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Происшествия4 июля 2022 14:02

Экс-чиновника Коктебельской администрации осудили на 2,5 года условно за мошенничество

В качестве вознаграждения за свои услуги он получил 325 тысяч рублей от местных предпринимателей
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА

Феодосийский суд приговорил бывшего экс-чиновника Коктебельской администрации к двум месяцам и шести годам лишения свободы условно за мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- С сентября 2018 года по июнь 2019 года, подсудимый, занимая должность начальника отдела территориального развития Коктебельской поселковой администрации города Феодосии, пообещал двум местным предпринимателям положительно решить в их интересах вопрос о предоставлении права на размещение в поселке Коктебель нестационарных торговых объектов, - говорится в сообщении.

За это он получил в качестве вознаграждения 325 тысяч рублей, однако намерений решать этот вопрос у него не было. Наказание судом было назначено условно с испытательным сроком на четыре года.

Ранее сообщалось, что подрядчик из Санкт-Петербурга украл 12 миллионов рублей на реконструкции стадиона «Горняк» и спортивной детской школы в Севастополе. Он решил воспользоваться случаем, погасив задолженность перед одной фирмой.

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