В Симферополе обустраивают пять новых игровых площадок

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В настоящее время в Симферополе ведутся работы по обустройству пяти игровых площадок для детей. Всего планируется установка 19 таких объектов, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- На сегодняшний день объекты находятся на разной стадии готовности: на некоторых площадках происходит подготовка основания, устройство бордюрного камня и установка ограждения. По ряду адресов рабочие осуществляют монтаж игрового оборудования, на некоторых уже финишная работа - монтаж плитки, - цитирует пресс-служба представителя подрядной организации.

По его словам, все площадки располагаются в разных районах города и находятся на разной стадии строительно-монтажных работ. Уже открыта для пользования площадка на улице 1-й Конной Армии, 39. Также в скором времени завершится установка площадки на улице Кечкеметская, 170 и в микрорайоне Каменка.

Ранее сообщалось, что в Симферополе на улице Чапчакчи Хатидже устанавливают детскую игровую площадку. Подрядчик приступил к монтажу игровых элементов.

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