Дорожные ограждения в Симферополе украсили кашпо с африканскими ромашками

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

240 кашпо с гацаниями украсили дорожные ограждения на улице Гоголя в Симферополе. Эти цветы еще называют африканской ромашкой, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

- Теплолюбивое растение, довольно простое в уходе, способное не только выдерживать высокие температуры воздуха, но и цвести даже при минимальных температурных режимах, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в одной из крупнейших оранжерей России и Европы, которая располагается в Крыму, зацвели изысканные виды вечнозеленых растений - кактусы. Оранжерея кактусов в Никитском ботсаду открылась 26 лет назад. На территории всей страны больше нет подобной экспозиции, где бы на открытом участке грунта были представлены все суккуленты - круглый год кактусы растут под открытым небом.

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