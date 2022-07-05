Симферопольский детсад «Березка» признан одним из лучших в России в 2022 году

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Детский сад №30 «Березка» в Симферополе победил во всероссийском конкурсе «Образцовый детский сад 2021-2022». Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

- Детсад вошел в 1000 лучших организаций дошкольного образования Российской Федерации. Коллектив продемонстрировал свои достижения, показав результаты работы с воспитанниками и совместной деятельности с родителями, - говорится в сообщении.

Сотрудников детсада наградили грамотами, а также выдали дошкольному учреждению медаль победителя. Крмое того, детсад получил подарочный сертификат, дающий право получить образовательный продукт «Образовательный процессор занятий в многомерной интерактивной среде».

Ранее сообщалось, что симферопольские школьники Нудьга Никита и Коваль Георгий из команды Roboclub (клуб робототехники в Крыму) стали призерами Всероссийской робототехнической олимпиады, которая прошла в Нижнем Новгороде. Молодые люди разделили победный пьедестал со сборной города Москвы и командой Санкт-Петербургского Президентского физико-математического лицея.

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