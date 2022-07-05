В Симферополе 17-летняя девушка обворовала ребенка на 10 тысяч рублей

Фото: МВД по РК

В симферопольское отделение полиции обратилась женщина, сообщив, что у ее 8-летнего сына неизвестная украла телефон.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, девушка подошла на улице к ребенку и попросила у него гаджет, чтобы позвонить. Мальчик любезно предоставил незнакомке телефон, с которым та куда-то быстро умчалась. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

- Сотрудниками уголовного розыска ОП № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установлена 17-летняя уроженка Белогорского района. По месту жительства задержанной проводился обыск, в результате которого похищенное имущество изъято, - говорится в сообщении.

Девушка во всем призналась, теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что турист из Краснодара обокрал спящего на скамейке симферопольца на 25 тысяч рублей. Злоумышленник прикарманил два телефона и банковскую карту.

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