За последние годы состав распространяемых наркотиков в Крыму стал более химическим

В Крыму фиксируют изменение направления поставок и состава наркотиков. Фото: pexels.com

За последние годы в Крыму изменилось направление поставок и состав распространяемых наркотиков. Об этом сообщил председатель Совета судей Республики Крым, заместитель председателя Верховного суда Крыма Виктор Скляров.

- Сейчас больше химический (состав наркотиков), тогда был больше растительный. Тогда больше привозили с материковой части Украины, с западной Украины. Сейчас пересылкой занимаются и привозят с материковой части Российской Федерации, - сообщил Скляров.

По его словам, в Крыму в настоящее время наблюдается рост преступлений, связанных с «запрещенкой». Только за 2021 год зафиксировано на 12,8% больше преступлений, чем годом ранее.

С 2017 по 2021 годы в республике к ответственности за распространение и хранение наркотиков привлекли около шести тысяч человек, 75 из них - не достигшие совершеннолетия. Чаще всего на подобных преступлениях попадаются граждане в возрасте от 18 до 29 лет.

Ранее КП-Крым писала, что с февраля по июнь 2022 года в Севастополе изъяли более 13 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

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