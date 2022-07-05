Четыре улицы Симферополя на полдня остались без воды 5 июля

Воды по указанным адресам не будет несколько часов. Фото: pixabay.com

Несколько улиц Симферополя остались без воды 5 июля, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

- В связи с работами на сетях холодного водоснабжения по адресу: город Симферополь, улица Виноградная, 27 с 09.30 до 15.00 (ориентировочно) будет ограничено холодное водоснабжение по адресу: улица Виноградная, переулок Карьерный, улица Скалистая, улица Карьерная, улица Острякова, а также прилегающие улицы и переулки, - говорится в сообщении.

Кроме того, в селе Карповка Красногвардейского района краны будут сухими с 16.00 до 19.00. Ограничения связаны с техническими работами на водных сетях.

Напомним также, что в Симферополе 5 июля частично отключат свет на 4 улицах и 1 переулке. В столице Республики Крым приводят в порядок электросети. Электричества не будет до 17.00.

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