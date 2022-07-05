Десять улиц Симферополя остались без воды до вечера 5 июля

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Несколько улиц Симферополя остались без воды до вечера 5 июля из ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма». Краны будут сухими с 14.30 до 20.00 (ориентировочно).

- Ограничено холодное водоснабжение по адресу: улица Генерала Захарова, улица Полигонная, улица Жидкова, улица Ангарская, улица Курцовская, улица Братская, улица 8 Марта, улица Инге, улица Интернациональная, переулок Крайний, улица Артиллерийская, переулок Крылова, а также прилегающие улицы и переулки, - говорится в сообщении.

Напомним, 5 июля в Симферополе также частично отключат свет на четырех улицах и одном переулке. В столице Республики Крым приводят в порядок электросети. Ограничения будут действовать до 17.00.

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