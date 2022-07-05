В Севастополе водитель на «Форде» врезался в такси: пострадали четыре человека

Фото: пресс-служба УМВД России по городу Севастополю

Вчера, 4 июля, в Севастополе на Фиолентовском шоссе водитель «Форда» спровоцировал тройное ДТП, выехав на встречную полосу. Об этом сообщила заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по городу Севастополю Мария Точилина.

68-летний шофер врезался сначала в мотоцикл «Bajaj», а потом в такси - автомобиль марки «Рено». Пострадали трое водителей (владелец «Форда», 30-летний таксист и 37-летний мотоциклист), а также 31-летняя девушка - пассажир мотоцикла.

- В результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы и доставлены в лечебное учреждение четверо граждан, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крыму на станции Урожайная под колесами поезда погиб 33-летний мужчина. Трагедия произошла в темное время суток.

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