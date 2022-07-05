В Детском парке Симферополя появилась скамья для влюбленных

Фото: МБУК "Парки столицы"

Скамья влюбленных появилась в Детском парке Симферополя. Ее установили в преддверии Дня семьи, любви и верности. Сконструировали и воплотили идею жизнь работники МБУК «Парки столицы»

- Скамья для влюбленных отличается от простых скамеек тем, что усесться на ней можно только в самом центре, тесно прижавшись друг к другу. Даже если пара попытается сесть по краям, то все равно каждый скатиться в объятия друг к другу по полукруглому сиденью, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что а Симферополе деревья выстригают в виде лошадок и спиралей. В парках столицы Крыма проходит формирующая обрезка растений. «Парикмахеры» старательно придают затейливую форму кустам, которые радуют зеленой листвой круглый год.

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