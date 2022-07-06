Ремонт рухнувшего моста в центре Симферополя завершится в ближайшие дни

Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Ремонт рухнувшего моста в центре Симферополя на улице Толстого завершится в ближайшие дни, сообщили в пресс-службе Минтранса Республики Крым.

- Автомобильное и пешеходное движение по мосту на улице Толстого в Симферополе запустят в ближайшие дни. Укреплены подпорные конструкции, основание и колонны, проведены берегоукрепительные работы, - говорится в сообщении.

Напомним, что ремонтными работами занимается компания «ВАД». Ранее глава Крыма сообщил, что подрядчик начал восстанавливать мостовое сооружение за свое счет, чтобы уйти от бюрократических бюджетных процедур и как можно быстрее восстановить объект. Позже крымский Следком возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Силовики проверяют компанию «Крым-Магистраль», которая три года назад занималась ремонтом пострадавшего моста.

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