Следком возбудил уголовное дело после обрушения моста через Салгир в центре Симферополя

Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Следком возбудил уголовное дело по факту обрушения моста через Салгир в центре Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

Напомним, обвал грунта мостового сооружения произошел 26 июня на улице Толстого. Мост не выдержал разлива реки после сильных ливней и сброса воды из Симферопольского водохранилища. После ЧП сразу же начала проверку республиканская прокуратура, а теперь подключился крымский Следком.

- Управлением по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту обвала грунта и автомобильного полотна на улице Толстого в городе Симферополе, по признакам состава преступления, предусмотренного п. ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем причинение крупного ущерба), - говорится в сообщении.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов предупреждал, что силовики проверят подрядчика, который занимался ремонтом моста в августе 2019 года. Он напомнил, что работы выполняла компания «Крым-Магистраль».

- На основании актов выполненных работ объект был принят и введен в эксплуатацию. Обвал грунта и автомобильного полотна [произошел] по причине возможно допущенных нарушений при проектировании и ремонте указанного автомобильного моста, - сообщили в пресс-службе Следкома.

В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц предприятия, осуществлявших капремонт автодороги, а также принявшим его в эксплуатацию.

Напомним, восстановить мост намерены к концу следующей недели. В настоящее время ремонтом объекта занимается компания «ВАД», выполняя работы за свой счет, чтобы уйти от бюрократических бюджетных процедур и как можно быстрее восстановить мост.

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Дыру рухнувшего в Салгир моста в Симферополе начали засыпать щебнем

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