Уроженцы Алтая изготовили 6 гк мефедрона по «рецепту» друга из Крыма

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Жителя Крыма, предоставившего своим товарищам из Алтайского края «рецепт» мефедрона, ждет суд за пособничество в изготовлении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- Его знакомые изготовили в подсобном помещении на территории домовладения, расположенного в одном из районов республики, более 6 кг мефедрона, используя предоставленную обвиняемым инструкцию, - говорится в сообщении.

«Нарколабораторию» вскоре накрыли сотрудники ФСБ. Уроженцев Алтая приговорили к 17 и 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также наказание ждет крымчанина, судьбу которого будет решать Верховный суд республики.

Ранее КП-Крым писала, что за последние годы состав распространяемых наркотиков в Крыму стал более химическим. Чаще всего их привозят с материковой части России.

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