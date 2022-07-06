На День семьи, любви и верности 8 июля в Симферополе запланированы праздничные мероприятия

День семьи, любви и верности традиционно отмечается 8 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Симферополе запланированы праздничные мероприятия на День семьи, любви и верности, который традиционно отмечается в России 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

В парке имени Юрия Гагарина будет работать 9 тематических площадок.

- С утра будет организована утренняя площадка, а с 15.00 будут проходить мастер-классы, спортивные состязания, игры для всей семьи и детей, будут работать фотозоны, посетителей ожидают подарки и угощения, - говорится в сообщении.

Для посетителей парка также выступит Городской духовой оркестр, а в 19.00 начнется праздничная программа.

Развлекательные мероприятия в этот день также пройдут в Детском парке города. Об этом сообщили в МБУК «Парки столицы».

В 12.00 у колеса обозрения для всех желающих проведут мастер-класс «Ромашка» и дискотеку в мильных пузырях. Также детей ждет акция рисунков на асфальте.

В 15.00 на главной сцене начнется дискотека в мыльных пузырях, на 16.00 там же запланировано выступление детских творческих коллективов.

Ранее сообщалось, что в Симферополе проходит выставка традиционных славянских кукол-мотанок. Это особый вид кукол, выполненных из ткани и наполненных травами.

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