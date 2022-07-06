У керчанина из машины стащили 1,5 миллиона рублей, пока он пил рядом

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Керчи мужчина стащил из багажника нетрезвого собутыльника 1,5 миллиона рублей, пока тот стоял рядом и распивал алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. Инцидент произошел накануне вечером.

- На одной из улиц города мужчина распивал алкогольные напитки у своего автомобиля с малознакомым гражданином. В какой-то момент [он] отвлекся, а злоумышленник в это время заглянул в открытый багажник автомобиля, откуда достал сумку и поспешил скрыться с места преступления, - говорится в сообщении.

Силовики задержали 38-летнего ранее судимого жителя другого региона. В ходе обыска у него изъяли похищенную сумку с документами, а также часть средств. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 17-летняя девушка обворовала ребенка на 10 тысяч рублей. Попросив у наивного школьника гаджет для звонка, воровка поспешила скрыться с места преступления.

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