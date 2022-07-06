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Общество6 июля 2022 8:27

Движение по рухнувшему мосту в центре Симферополя восстановят в субботу

Автомобильное движение по рухнувшему мосту в Симферополе восстановят 9 июля
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Движение по рухнувшему мосту в центре Симферополя на улице Толстого восстановят в субботу, 9 июля. Об этом журналистам сообщил начальник ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Максим Тарасов.

- После обрушения моста было выполнено восстановление полотна путем засыпки грунта, после этого - восстановление проезжей части. Полноценное движение по мосту планируем открыть в субботу, - сообщил Тарасов.

По его словам, пролеты моста в результате потопа не пострадали, поэтому никаких дополнительных ремонтных работ не требуется.

Ранее КП-Крым писала, что на мосту уже укреплены подпорные конструкции, основание и колонны, проведены берегоукрепительные работы. Восстановлением занимается компания «ВАД».

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