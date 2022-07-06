Движение по рухнувшему мосту в центре Симферополя восстановят в субботу

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Движение по рухнувшему мосту в центре Симферополя на улице Толстого восстановят в субботу, 9 июля. Об этом журналистам сообщил начальник ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Максим Тарасов.

- После обрушения моста было выполнено восстановление полотна путем засыпки грунта, после этого - восстановление проезжей части. Полноценное движение по мосту планируем открыть в субботу, - сообщил Тарасов.

По его словам, пролеты моста в результате потопа не пострадали, поэтому никаких дополнительных ремонтных работ не требуется.

Ранее КП-Крым писала, что на мосту уже укреплены подпорные конструкции, основание и колонны, проведены берегоукрепительные работы. Восстановлением занимается компания «ВАД».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50