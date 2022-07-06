Аксенов поручил начать прокурорскую проверку подрядчиков, забросивших ремонт общественных территорий в Симферополе

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил начать прокурорскую проверку тех подрядчиков, которые забросили ремонт общественных территории в Симферополе.

- По Симферополю сказал главе города, если на бульваре имени Франко, на территории улицы Киевская, 136,134 и Министерства сельского хозяйства - не будет подрядчика, значит за моей подписью направляйте в адрес на прокурора Крыма и МВД, - сообщил Аксенов на совещании по проблемным вопросам Судака, передает «Крым 24».

Он обратился к ответственным лицам с просьбой провести следствие и определить меру пресечения руководителям. Аксенов также уточнил, что некоторые рабочие разворачивают работы, после чего покидают разрытые места. Такие объекты нужно проверять регулярно .

- Если сегодня людей не будет, с этими компаниями прекратить контракты, завтра бумаги у меня должны быть на столе, - добавил Аксенов.

Ранее сообщалось, что под Симферополем начали благоустраивать два села. Работы намерены завершить 1 ноября.

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