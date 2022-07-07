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Происшествия7 июля 2022 5:34

Двух экс-чиновников администрации Алушты оштрафовали на 450 тыс. рублей за взяточничество

Также они не смогут занимать некоторые должности на протяжении двух лет
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Алуштинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих экс-чиновников за взяточничество

Алуштинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих экс-чиновников за взяточничество

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Алуште суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам администрации Алушты за мошенничество и мелкое взяточничество. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

В 2021 году, являясь сотрудниками администрации, подсудимые получили 6 тысяч рублей от одного предпринимателя, желающего избежать наказания за торговлю в неположенном месте. За аналогичное бездействие позже было получено еще 3 тысячи рублей.

- Они же, зная о том, что выдача порубочного билета или разрешения на спил зеленых насаждений не входит в их компетенцию, ввели в заблуждение местную жительницу, сообщив что ответ органа местного самоуправления на ранее поданное ею обращение предоставил право на рубку зеленых насаждений, и получили от последней 40 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

В ходе расследования чиновников уволили. Суд обязал их выплатить штрафы на общую сумму 450 тысяч рублей. Кроме того, теперь они не смогут занимать некоторые должности в течение двух лет.

Напомним, ранее был задержан замначальника Крымской таможни, заплативший подрядчику 3,5 миллиона рублей за фиктивный ремонт. Он подписал акты о приемке невыполненных работ, после чего исполнитель получил оплату за свой «труд» в полном объеме.

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