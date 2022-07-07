Двух экс-чиновников администрации Алушты оштрафовали на 450 тыс. рублей за взяточничество

Алуштинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих экс-чиновников за взяточничество Фото: Артем КИЛЬКИН

В Алуште суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам администрации Алушты за мошенничество и мелкое взяточничество. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

В 2021 году, являясь сотрудниками администрации, подсудимые получили 6 тысяч рублей от одного предпринимателя, желающего избежать наказания за торговлю в неположенном месте. За аналогичное бездействие позже было получено еще 3 тысячи рублей.

- Они же, зная о том, что выдача порубочного билета или разрешения на спил зеленых насаждений не входит в их компетенцию, ввели в заблуждение местную жительницу, сообщив что ответ органа местного самоуправления на ранее поданное ею обращение предоставил право на рубку зеленых насаждений, и получили от последней 40 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

В ходе расследования чиновников уволили. Суд обязал их выплатить штрафы на общую сумму 450 тысяч рублей. Кроме того, теперь они не смогут занимать некоторые должности в течение двух лет.

Напомним, ранее был задержан замначальника Крымской таможни, заплативший подрядчику 3,5 миллиона рублей за фиктивный ремонт. Он подписал акты о приемке невыполненных работ, после чего исполнитель получил оплату за свой «труд» в полном объеме.

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