В Ялте планируют полностью реконструировать ливневую канализацию

Фото: Янина Павленко/Telegram

В Ялте рассматривают вопрос полномасштабной реконструкции всей системы ливневой канализации. Как сообщила глава местной администрации Янина Павленко, в настоящее время специалисты занимаются выявлением проблемных участков сети и формируют гидромодель системы водоотведения.

- На первом этапе собираем данные. Как оказалось, единой схемы существующей ливневки нет, сведения собираем по крупицам - изучаем Генпланы города разных времен, архивы, в том числе Противооползневого управления, топосъемку, данные по геологии от стройкомпаний, - пояснила Павленко.

Вместе с тем, по ее словам, специалисты выявляют бесхозные сети, выясняют, выполняют ли они свою функцию и решают, что резонней - реконструкция, либо полна замена. В конечном итоге будет разработано технико-экономического обоснование стоимости проектирования и самой реконструкции. Позже будет направлен запрос на включение работ в региональную или федеральную программу.

- Путь предстоит неблизкий (процесс займет несколько лет), но важность современной системы водоотведения давно доказана в южных и предгорных регионах России, - заключила градоначальница.

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