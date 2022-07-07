Более двадцати улиц Симферополя остались без воды до вечера 7 июля

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Более двадцати улиц Симферополя остались без воды до позднего вечера 7 июля. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма». Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на улице Киевская.

Так, до 22.00 краны будут сухим по таким адресам: улица Киевская (от Куйбышевского кольца до улицы Коцюбинского), улица Блюхера, улица Скрипниченко, улица Стахановцев, улица Шмидта, переулок Шмидта, улица Крупской, переулок Гравийный, улица Бетховена, улица Чайковского, переулок Юный, улица Битакская.

Кроме того, воды до 22.00 не будет по таким адресам: улица Комсомольская, улица Снайперов, улица Федько, переулок Клинический, переулок Ялтинский, улица Фрунзе, улица Тургенева, улица Ленинградская, улица Мокроусова, улица Гаспринского, улица Суходольная, улица Фурманова, улица М. Залки, а также прилегающие улицы и переулки.

Ранее КП-Крым писала, где в Симферополе 7 июля отключат электричество. В столице Республики Крым энергетики ведут ремонт.

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