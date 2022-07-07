Верховный суд Крыма признал геноцидом преступления во время оккупации полуострова в годы войны

Фото: пресс-служба Верховного суда Республики Крым

В Верховном суде Республики Крым завершено рассмотрение гражданского дела о признании геноцидом массовых убийств жителей полуострова в годы Великой Отечественной войны. Постановление по данному делу было оглашено публично.

- Верховным Судом РК вынесено решение, которым удовлетворено заявление прокурора РК и установлен факт, имеющий юридическое значение относительно признания установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками против не менее 219 000 мирного населения и военнопленных в период ВОВ на территории Республики Крым, - цитирует Крымская газета сообщение пресс-службе суда.

В ходе нескольких судебных заседаний выступили заинтересованные лица, эксперты, очевидцы событий (самому старшему из них исполнилось 90 лет) и родственники погибших в ходе войны. Также были исследованы письменные документы, свидетельствующие о массовом уничтожении граждан СССР нацистскими военными преступниками в годы ВОВ.

Ранее КП-Крым писала, что некоторые свидетелей давали показания по специально организованной видеоконференц-связи, так как в силу своего возраста не могли присутствовать лично.

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