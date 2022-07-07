Стало известно, почему проводят обыск у военкома Крыма Юрия Лымаря

Ранее уголовные дела были возбуждены на трех подчиненных военного комиссара республики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обыск у военного комиссара Крыма Юрия Лымаря, который прошел в четверг, 7 июля, может быть связан с двумя уголовными делами.

Как рассказал «КП»-Крым источник в правоохранительных органах, Лымаря подозревают в том, что он за деньги помогал избежать призыва на срочную службу. По словам нашего собеседника, в настоящий момент возбуждено два уголовных дела по статьям 290 УК РФ (Получение взятки), а также по статье 285 (Злоупотребление должностными полномочиями).

Наш собеседник уточнил, что ранее на трех подчиненных Юрия Лымаря были возбуждены уголовные дела.