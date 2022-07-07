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Общество7 июля 2022 9:48

Стало известно, почему проводят обыск у военкома Крыма Юрия Лымаря

Военного комиссара Крыма Юрия Лымаря подозревают в том, что он за деньги помогал избежать призыва
Евгений Булгарин
Ранее уголовные дела были возбуждены на трех подчиненных военного комиссара республики

Ранее уголовные дела были возбуждены на трех подчиненных военного комиссара республики

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обыск у военного комиссара Крыма Юрия Лымаря, который прошел в четверг, 7 июля, может быть связан с двумя уголовными делами.

Как рассказал «КП»-Крым источник в правоохранительных органах, Лымаря подозревают в том, что он за деньги помогал избежать призыва на срочную службу. По словам нашего собеседника, в настоящий момент возбуждено два уголовных дела по статьям 290 УК РФ (Получение взятки), а также по статье 285 (Злоупотребление должностными полномочиями).

Наш собеседник уточнил, что ранее на трех подчиненных Юрия Лымаря были возбуждены уголовные дела.