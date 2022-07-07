Из восемнадцати дворов Симферополя только десять благоустраивают согласно срокам

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Благоустройство в некоторых симферопольских дворах по непонятным причинам остановилось. Местные жители негодуют и жалуются на разрушенные территории, которыми больше никто не занимается.

Такая ситуация наблюдается на улице Киевская, 134. Рабочие сняли асфальтовое покрытие, снесли игровые зоны и куда-то исчезли, оставив после себя горы строительного мусора, открытые люки и оголенные электрокабели.

Фото: скриншот из видео/"Крым 24"

- Все снесли. И бельевые площадки там были, и качели, и там был домик, в котором дети играли, - все снесли, все разломали, - рассказал корреспонденту «Крым 24» один из местных жителей.

Благоустройство этого двора началось еще в марте, однако по сей день он находится в разрушенном состоянии, как и рядом с домом № 16 по той же улице, где работами занимается тот же подрядчик. Единственное, что успели выполнить за последние полгода, так это заменить бордюрный камень.

- По нашей информации, со слов подрядчика, он получил ориентирование на благоустройство этого квартала. Деньги были потрачены на материалы, которые, как мы видим, здесь лежат, а также на авансы заработной платы рабочим, - поделился другой житель района.

Во время сильных дождей, по словам местных жителей, во дворах невозможно было ходить. Чтобы добраться до ближайшего магазина или выбросить мусор, горожанам приходилось искать обходные пути.

В этом году работы начали в 18 дворах, на что было выделено 230 миллионов рублей. Десять дворов находятся на завершающем этапе, в восьми ведется претензионная работа. Подрядчиков на месте нет.

На эту проблему обратили внимание власти. Так, Сергей Аксенов поручил начать прокурорскую проверку подрядчиков, забросивших ремонт общественных территорий в крымской столице.

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