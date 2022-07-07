Федеральные власти направили еще 630 млн рублей на благоустройство дворов Симферополя

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На благоустройство еще 19 дворов Симферополя из Резервного фонда РФ выделено 630 миллионов рублей. Об этом сообщил замглавы администрации крымской столицы Антон Запоточный.

- Из Резервного фонда РФ выделены средства в размере 630 миллионов на благоустройство дополнительно 19 дворовых территорий. По восьми из них уже заключены контракты, по четырем - на стадии заключения. В начале следующей недели будут заключены контракты по всем территориям, - сообщил Запоточный.

По его словам, по ранее заключенным контрактам работы уже ведутся, по остальным - начнутся со следующей недели. Все объекты намерены завершить 15 октября.

Ранее сообщалось, что из восемнадцати дворов Симферополя только десять благоустраивают согласно срокам. Работы были начаты в этом году, на что было выделено 230 миллионов рублей.

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