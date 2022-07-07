Фото: пресс-служба администрации Симферополя
В День семьи, любви и верности в Симферополе запустят тематический троллейбус, сообщили в пресс-службе местной администрации.
- 8 июля, в День семьи, любви и верности, по Симферополю будет курсировать тематически украшенный троллейбус. Первыми его пассажирами станут молодые пары, которые распишутся в этот день в ЗАГСах Симферополя, - говорится в сообщении.
Ранее Комсомолка писала о том, какие праздничный мероприятия подготовили для жителей крымского столицы на День семьи, любви и верности. Для удобства мы собрали всю информацию здесь.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50