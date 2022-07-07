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Общество7 июля 2022 12:21

В День семьи, любви и верности в Симферополе запустят тематический троллейбус

Первыми его пассажирами станут молодожены
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В День семьи, любви и верности в Симферополе запустят тематический троллейбус, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- 8 июля, в День семьи, любви и верности, по Симферополю будет курсировать тематически украшенный троллейбус. Первыми его пассажирами станут молодые пары, которые распишутся в этот день в ЗАГСах Симферополя, - говорится в сообщении.

Ранее Комсомолка писала о том, какие праздничный мероприятия подготовили для жителей крымского столицы на День семьи, любви и верности. Для удобства мы собрали всю информацию здесь.

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