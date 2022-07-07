В Детском парке Симферополя 8 июля запустят колесо обозрения после реконструкции

Фото: МБУК "Парки столицы"

В Детском парке Симферополя 8 июля после реконструкции возобновится работа любимого семейного аттракциона - колеса обозрения.

- Была произведена полная перекраска колеса: кабинки приобрели насыщенно-голубой цвет, а лучи - белый. Также обновлена площадка посадки-высадки и установлено новое ограждение, - цитирует КИА сообщение МБУК РК «Парки столицы».

Также был отремонтирован редуктор, заменены приводные звезды и цепи. Колесо прошло все проверки инспекции Гостехнадзора РК, а уже завтра в торжественной обстановке учреждению будет вручен государственный регистрационный знак.

Ранее сообщалось, что в День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, в Симферополе запустят тематический троллейбус. Первыми его пассажирами станут молодые пары, которые распишутся в этот день в ЗАГСах крымской столицы.

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