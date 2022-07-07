Фото: pixabay.com

В Симферополе могут появиться дополнительные парковки. Они будут расширятся с помощью частных организаций. Места для стоянок пока еще не определены.

- Территория будет предоставлена государством, а организация работы стоянок будет осуществляться частными организациями. Сейчас данный вопрос на стадии разработки и подготовки подписания контрактов в ближайшее время, - сообщил председатель Общественного совета Симферополя, - цитирует «Крым 24» председателя Общественного совета Симферополя Александра Юрьева.

Ранее сообщалось, что федеральные власти направили 630 миллионов рублей на благоустройство еще 19 дворов Симферополя. По восьми из них уже заключены контракты, еще по четырем - на стадии заключения.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50