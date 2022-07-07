ФСБ разоблачила схему крымчан, которые выдавали девушек замуж ради гражданства иностранцев

Отдел УФСБ возбудила уголовные дела Фото: "КП" Архив

В Крыму четверых россиян подозревают в организации незаконной миграции иностранных граждан, сообщили в пресс-службе ФСБ по республике и Севастополю.

Так, по данным спецслужбы, четверо подельников пытались привлечь местных девушек, которые были готовы за определенную сумму жениться на иностранце, чтобы получить разрешение на временное проживание в России.

- В отношении четырех организаторов, а также женщин, вступавших в фиктивный брак, следственным отделом УФСБ возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, - сообщили в пресс-службе ФСБ.

Теперь четырем организаторам фиктивных браков грозит около семи лет лишения свободы.