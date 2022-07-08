Все недостатки при благоустройстве в Симферополе устранят до 30 августа

Фото: скриншот из видео/пресс-служба администрации Симферополя

Все недостатки на объектах благоустройства Симферополя устранят до 30 августа, сообщил заместитель главы администрации Симферополя Антон Запоточный.

- По 2020 году было всего 45 территорий. На сегодняшний день после получения строительно-технических экспертиз и в рамках уголовных дел мы понимаем, что достраивать из 45 территорий нужно 20. По 19 дворам из 20 - уже на стадии заключения контрактов, завтра уже будут. Ориентировочно до 30 августа все будет выполнено, - сообщил Запоточный.

Ранее сообщалось, что федеральные власти направили еще 630 млн рублей на благоустройство 19 дворов Симферополя. По восьми из них уже заключены контракты, по четырем - на стадии заключения. В начале следующей недели будут заключены контракты по всем территориям.