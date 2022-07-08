Для юных художников Ялты открыли новый филиал школы искусств

Фото: Янина Павленко/Telegram

Для юных художников открыли новый филиал художественной школы имени Ф.А. Васильева. Благоустроенное и уютное помещение находится на улице Стахановской в Массандре. Об этом сообщил глава администрации Ялты Янина Павленко. Занятия начнутся сентября.

- Филиал ялтинской «художки» появился в Массандре больше 20 лет назад. И все это время наши юные художники занимались на базе общеобразовательной школы №11, в одном помещении в три смены. Теперь смогут учиться в одну смену в четырех просторных, специально приспособленных для занятий творчеством кабинетах, - сообщила чиновница.

По ее словам, в школа сможет набрать больше учеников и расширить комплекс предоставляемых услуг. По планам, будут дополнительно открыты 15 классов, большая часть которых - бюджетные. Они будут рассчитаны на 150 детей и взрослых.

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