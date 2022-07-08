Эксперт назвал «идеальный», «экстремальный» и два «нормальных» способа попасть в Крым

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Учитывая, что международный аэропорт «Симферополь» временно закрыт для пассажиров, в Крым туристы могут добраться альтернативными маршрутами. Специалист назвал «идеальный», «экстремальный» и два «нормальных» способа попасть на полуостров.

Так, «нормальный» способ, который будет оптимальным для жителей центральных и южных регионов страны, - воспользоваться автомобильным транспортом.

- Если у вас есть автомобиль, и вы хотите добраться до Крыма из Москвы или других не очень далеких (от полуострова. - Прим. ред.) городов, то, наверное, вам стоит ехать на своей машине и воспользоваться Крымским мостом. Это будет нормально, - сообщил председатель Союза пассажиров Кирилл Янков в интервью радио Sputnik.

Для жителей Урала, Сибири и Дальнего Востока, по мнению Янкова, больше подойдет самолет или поезд. Однако в таком случае лететь на самолете придется до Сочи, а потом пересаживаться на поезд.

Наконец, «экстремалы» могут попасть на полуостров по территории Херсонской и Запорожской областей.

- Теперь можно проехать на автомобиле или на поезде через районы Херсонской или Запорожской областей. Я бы пока такой путь не советовал никому. Этот путь открыт только для экстремалов, - предположил Янков.

Ранее КП-Крым писала, что «Аэрофлот» планирует возобновить полеты в Крым с 1 сентября. В авиакомпании запланировали на эту дату как минимум пять вылетов в Симферополь. Напомним также, что в последний раз ограничения на полеты в Крым продлили до 12 июля.

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