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Общество8 июля 2022 8:56

Такого вы еще не видели: небо над Севастополем окрасилось в цвета российского флага

Закат в виде российского триколора удивил севастопольцев
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Закат в Севастополе был удивительной красоты. Фото: скриншот из видео

Закат в Севастополе был удивительной красоты. Фото: скриншот из видео

В небе над Севастополем появился российский флаг. Очертания, напоминающие триколор, появились вечером 7 июля над городом-героем. Красивым видео поделились севастопольцы в социальных сетях.

- Небо на закате окрасилось в цвета российского флага, - пишут подписчики.

Предположительно, такой вид открывался на Лабораторном шоссе в Севастополе.

Природная картина действительно напоминала флаг Российской Федерации: по линии горизонта закат был алым, а выше него расположилась синяя туча. На контрасте с этим участок ясного неба казался почти белым.

Напомним, ранее появилось восхитительное видео рассвета на Ай-Петри. В лучах солнца побережье окрасилось золотым и пурпурным светом.

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