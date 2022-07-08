Проектирование реконструкции парка Гагарина в Симферополе начнется в 2023 году

Парк имени Гагарина в Симферополе. Фото: соцсети

Проектирование реконструкции парка Гагарина в Симферополе начнется не ранее 2023 года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.

- Безусловно, планируем его реконструировать, но не в этом году. Думаю, мы в 2023 году будем заниматься вопросом проектирования, - сообщил Афанасьев.

Сама концепция реконструкции была утверждена еще в конце 2020 года. Начало работ было намечено на конец 2021 года. Архитектурную концепцию выбрали на конкурсе из 15 проектов. С победителями планировали заключить контракт на выполнение работ. Сроком окончания реконструкции был назван конец 2022 года. Однако позже работу отложили из-за отсутствия полноценного проекта, а предварительно заложенные в бюджете деньги сняли.

Ранее сообщалось, что на площади Ленина в Симферополе подрядчик устранит недостатки реконструкции. Некоторые недочеты были выявлены после сильных ливней.

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