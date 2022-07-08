На площади Ленина в Симферополе подрядчик устранит недостатки реконструкции

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Подрядчик исправит недочеты реконструкции площади имени Ленина в Симферополе, которые были выявлены после сильных ливней.

- Проведение массовых мероприятий и нахождение большого количества людей, заезд крупногабаритной техники - выявили определённое количество недостатков. Все эти недостатки у нас исправляются в рамках гарантийных обязательств, - цитирует «Крымская газета» главу администрации Симферополя Михаила Афанасьева.

Ранее сообщалось, что в Симферополе расторгнут контракт с подрядчиком, сорвавшим сроки благоустройства общественных территорий. Завершать работы будет другая подрядная организация. Из восемнадцати дворов Симферополя только десять благоустраивают согласно срокам. Сергей Аксенов уже поручил начать прокурорскую проверку подрядчиков, забросивших ремонт. Позже замглавы администрации Симферополя сообщил, что недостатки при благоустройстве устранят до 30 августа.

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