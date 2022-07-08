Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе расторгнут контракт с подрядчиком, сорвавшим сроки благоустройства общественных территорий.

- Глава Крыма абсолютно справедливо подверг критики работу по благоустройству некоторых территорий. Как раз по вопросу подрядчика, который у нас подвергся критике и который не ведет сейчас работы - мы провели совместные совещания, и сейчас у нас идет претензионная работа, направленная на расторжение в одностороннем порядке контракта с данным подрядчиком, - цитирует КИА главу администрации Симферополя Михаила Афанасьева.

По его словам, на выполнение работ будет назначена другая подрядная организация.

Напомним, из восемнадцати дворов Симферополя только десять благоустраивают согласно срокам. Работы были начаты в этом году, на что было выделено 230 миллионов рублей. Сергей Аксенов поручил начать прокурорскую проверку подрядчиков, забросивших ремонт. Позже замглавы администрации Симферополя сообщил, что недостатки при благоустройстве устранят до 30 августа. Достраивать из 45 территорий нужно 20.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50