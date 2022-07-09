На Симферополь обрушатся грозы и штормовой ветер

Над Симферополем сгущаются тучи. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В столице Республики Крым действует штормовое предупреждение.

- В ближайшее время и до завершения 9 июля в Симферополе ожидается сильный ливень, гроза, град, шквал 20-25 м/с., - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Ненастье лучше переждать дома, чтобы избежать различных ЧП и несчастных случаев.

Потому что сильный ветер частенько крушит и ломает в городе деревья и различные конструкции. Ничего хорошего не стоит ждать и от грозы, потому что электрические разряды таят в себе смертельную опасность.

Возможны подтопления территорий, а город и Симферопольский район еще отошли от ЧС, к которой привели ливневые дожди 26 июня.

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