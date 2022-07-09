На центральном рынке легковушки оказались в воде: Симферополь подтопил мощный ливень 9 июля

В Симферополе очередной потоп. Фото: кадр видео Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

На столицу Крыма, как и предсказывали синоптики, обрушился сильный дождь. И вот, пожалуйста, очередной библейский потоп.

- Центральный рынок в Симферополе поплыл. Парковка затоплена, - так называется видео, которое появилось в соцсети.

Зрелище не для слабонервных автолюбителей - легковушки буквально плавают в мутной воде, да и людям не сладко, вышагивать по грязным потокам.

Пользователи соцсети живо высказали свои мнения, прокомментировав видео: «Раньше топило только железнодорожный вокзал, а теперь весь город. Умники все ливневки в асфальт закатали и установили высокие бордюры!»; «А у нас в Севастополе, хоть бы капелька упала!»; «Жесть! Ехал в Грэсовский сухо было, через часик обратно выдвинулся, по городу настоящие реки текут. Видимо кто-то большой тазик выплеснул».

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