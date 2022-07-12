В Судаке задержали подозреваемых, напавших на военного из-за символа «Z» на одежде

Подозреваемых в нападении на военного задержали Фото: Елена ЛЕЛЮК

Подозреваемых, напавших в Судаке на военного за символику с буквой «Z», задержали. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

- Все подозреваемые в избиение военного в Судаке задержаны. Сейчас с ними работают правоохранительные органы, - написал он в своем telegram-канале.

Как сообщалось, трое молодых парней избили военнослужащего за одежду с символикой в виде буквы «Z». Он приехал в Судак на лечение, и в тот день вышел на прогулку со своими товарищами. Нападавшие преследовали мужчину от причала «Бригантина» до второго КПП Военного Санатория, выкрикивая украинские националистические лозунги.

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