Более 260 обращений поступило в ЕДДС от симферопольцев из-за подтоплений

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Более 260 обращений поступило в ЕДДС от жителей Симферополя из-за подтоплений после мощных ливней, обрушившихся на Крым 26-27 июня.

- С 26 июня по 3 июля поступило 232 обращения граждан по подтоплениям. Было подтоплено 126 объектов. Это и частные домовладения, приусадебные участки, подвальные помещения многоквартирных домов и социально-значимые объекты, - сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев в эфире «Радио Крым».

Только за прошедшие выходные, по его словам, было получено 34 обращения. 25 обращений касалось повреждений, спровоцированных сильным ветром.

Напомним, в Ялте и на прилегающих к городу территориях восстановят пострадавшую от потопа инфраструктуру за 440 миллионов рублей. Активные работы уже проводятся в одном из самых больших дворов Алупки.

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