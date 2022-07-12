Первый Всероссийский День чтения вслух пройдет в Симферополе 23 июля

Фото: pexels.com

23 июля в Симферополе стартует Первый Всероссийский День чтения вслух «Живая классика», сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Крымская республиканская универсальная научная библиотека имени И.Я. Франко приглашает на Первый Всероссийский день чтения вслух «Живая классика». Это праздник, который создадут горожане для горожан и гостей города, - говорится в сообщении.

Вместе с горожанами выступят творческие коллективы, артисты, эксперты культуры и даже спортсмены.

Вход на мероприятие свободный, его могут посетить все желающие (возрастное ограничение - 6+). Победителям вручат подарки. Условия участия можно изучить здесь.

Ранее сообщалось, что а Симферополе проходит выставка традиционных славянских кукол-мотанок. Это особый вид кукол, выполненных из ткани и наполненных травами.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50