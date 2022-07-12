Мошенник продал симферопольцам несуществующие топливные талоны на 1,7 млн рублей

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Мошенник продал двоим симферопольцам несуществующие топливные талоны на 1,7 миллиона рублей.

Как пишет КИА со ссылкой на пресс-службу МВД, мужчины соблазнились выгодным предложением, но в результате потеряли 1 миллион 750 тысяч рублей, оставшись ни с чем. Деньги злоумышленник успел потратить.

- Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, он признался, что никаких топливных талонов не существует. <...> возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ. (мошенничество, совершенное в крупном размере), - говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Симферополе бездомный угнал электросамокат за 20 тысяч рублей. Ему грозит до пяти лет колонии.

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