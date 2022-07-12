Суд в Симферополе вынес приговор экс-полицейскому за взятку в три миллиона рублей

Экс-полицейский из Крыма осужден на 7 лет за взятку в несколько миллионов рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Бывшего сотрудника ОЭБ и ПК УМВД России по городу Симферополю осудили за взятку в три миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Симферополя.

Коррупционер не провел расследование по уголовному делу по факту незаконной предпринимательской деятельности, за что получил от посредника в качестве вознаграждения крупную сумму.

- В судебном заседании бывший оперативный сотрудник вину не признал. Суд признал бывшего оперативного сотрудника виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, - говорится в сообщении.

Кроме того, экс-полицейский лишен возможности занимать некоторые должности сроком на четыре года. Уточняется, что посредник, передавший взятку, получил шесть лет исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что мошенник продал симферопольцам несуществующие топливные талоны на 1,7 миллиона рублей. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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